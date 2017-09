Enkel waarschuwing voor amokmakers jaarmarkt Beersel

De vier amokmakers die vorig weekend twee politie-inspecteurs verwondden tijdens de jaarmarkt in Beersel, krijgen een formele waarschuwing. Indien ze zich nogmaals misdragen in Beersel, volgt een plaatsverbod.

Tijdens de jaarmarkt in Beersel ontstond vorig weekend een massale vechtpartij aan het café Samba. Een veertigtal heethoofden raakte betrokken. Toen de politie tussenbeide kwam, keerden de gangmakers van de knokpartij zich tegen hen. Twee inspecteurs raakten gewond, één van hen is zelfs een maand arbeidsongeschikt. De politie rekende uiteindelijk 3 verdachten in: een man van 24 uit Waterloo, een man van 33 uit Sint-Jans-Molenbeek en een 50-jarige Beerselnaar. Een vierde betrokkene mocht na verhoor beschikken.

Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) en korpschef Mark Crispel tillen zwaar aan het incident en nemen maatregelen. ‘Dit kan niet en dulden wij niet. Geweld tegen politie is onaanvaardbaar’, zegt Crispel. Burgemeester Vandaele legt de 4 verdachten een formele waarschuwing op: bij recidive zullen zij een plaatsverbod opgelegd krijgen. Ook het parket van Halle-Vilvoorde wil het viertal vervolgen. Op 29 november verschijnen ze voor de correctionele rechter voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent in functie.