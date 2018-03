Enkele honderden mensen nemen afscheid van Mark Vanlombeek

In het crematorium 'Hofheide' in Nieuwrode hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van gewezen sportjournalist Mark Vanlombeek. De Sterrebekenaar overleed vorig weekend op 67-jarige leeftijd.

Mark Vanlombeek werd tijdens de afscheidsplechtigheid algemeen geëerd als een uitstekend journalist en een goed mens. Het was voormalig collega en Assenaar Ivan Sonck die namens zijn weduwe en zijn kinderen en kleinkinderen het woord nam. Sonck schetste het leven van de Sterrebekenaar die al op prille leeftijd naar de radio luisterde om het sportnieuws te volgen. In zijn geliefde Sterrebeek was Vanlombeek ook lid van de Chiro en van de plaatselijke toneelvereniging.

Verder liet ook Mark Uytterhoeven een brief voorlezen die hij enkele weken nog aan Mark Vanlombeek had geschreven. "Jij hebt mijn leven veranderd door met het studioprogramma over de Wereldbeker 1990 te laten presenteren, jij hebt me mijn allereerste programma gegeven."

Vanlombeek overleed op 4 maart aan een slepende ziekte.