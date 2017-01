Enorme hinder na kettingbotsing op Brusselse buitenring

Rond 13u botsten in totaal 9 voertuigen op elkaar op Brusselse buitenring ter hoogte van Jette. Niemand raakte gewond, maar door de kettingbotsing waren er een tijdland drie rijstroken versperd.

De weg is ondertussen vrijgemaakt, maar de file is er nog lang niet opgelost. Rond 14.30 uur was het al file vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Tot overmaat van ramp gebeurde er rond 15 uur ook nog een ongeval in Sint-Stevens-Woluwe. En ook op de binnenring staat er een kijkfile vanaf Groot-Bijgaarden.