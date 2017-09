Enquête Unizo: openbare werken zijn grootste zorg ondernemers

Unizo lanceerde de enquête in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. In de vragenlijst werd gepeild naar de mening van lokale ondernemers over het beleid in hun stad of gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en bereikbaarheid, imago en leefbaarheid, ondernemersvriendelijke dienstverlening en communicatie en participatie.

Opvallend is dat liefst 85 % van de handelaars die aan de enquête deelnam, vooral wakker ligt van openbare werken. Unizo roept steden en gemeenten dan ook op om iets te doen aan het probleem.

"Men zou beter bij het begin van de werken met de ondernemers samenzitten", aldus Nancy Van Espen van Unizo Vlaams-Brabant. "Er is nood aan duidelijke informatie over de hinder die ze kunnen verwachten. Als de werken begonnen zijn, is het nodig dat ze goed zijn aangeduid, net als de voorziene omleidingen."

Van Espen wijst ook op het feit dat lokale ondernemers sinds 1 juli een compensatie kunnen aanvragen voor werken in hun straat. "Maar de initiatiefnemer van de werken moet die dan wel correct inbrengen in de databank van de overheid en precies daar loopt het nog al eens fout."

Meer over de enquête van Unizo, vanavond in het nieuws op RINGtv.