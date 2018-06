Eppegem herdenkt oorlogsverleden met expo en fietsroute

In Eppegem wordt vandaag het honderdjarig bestaan van de militaire begraafplaats herdacht. Er is een tijdelijke tentoonstelling rond de oorlogsgeschiedenis van Eppegem. De inhuldiging van een nieuwe fietsroute moet een eerbetoon zijn voor een korporaal die in 1914 op de Verbrande Brug overleed.

Wie dagelijks via de Brusselsesteenweg door rijdt, heeft wellicht de militaire begraafplaats al opgemerkt. Tweemaal per jaar kleurt ze zwart-geel-rood als ze bevlagd wordt naar aanleiding van de herdenking van de Slagen van of de jaarlijkse herdenking van Wapenstilstandsdag in november. Het kerkhof, dat in vergelijking met de militaire begraafplaatsen in de Westhoek eerder bescheiden afmetingen heeft, werd in juni 1918 officieel geopend.

Voor de herdenkingsviering zijn de families van de gesneuvelde militairen uitgenodigd. Bij de tentoonstelling wordt een medische hulppost nagebouwd, die de bezoekers moet tonen hoe het er honderd jaar geleden aan toe ging.

Trésigniesroute

Na de plechtigheden wordt de Trésigniesfietsroute voorgesteld, een eerbetoon aan de gesneuvelde korporaal Trésignies. Hij was in 1914 vrijwilliger om het kanaal van Willebroek ter hoogte van Grimbergen over te zwemmen om een brug te laten zakken, zodat het Belgisch leger haar territorium kon vergroten. Daarbij werd de korporaal dodelijk getroffen. “Zo’n heldendaad konden we vanuit toeristisch oogpunt niet laten liggen,” zegt schepen van Toerisme Dirk Van Roey, “vandaar dat we een mooie fietsroute uittekenden en die de Trésigniesfietsroute gaan noemen.”