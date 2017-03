Er is geen alternatief voor het Eurostadion, dat heeft Ghelamco vanmiddag gezegd op een persconferentie. Een renovatie van het huidige Koning Boudewijnstadion is volgens een studie onbegonnen werk en zou evenveel kosten als het nieuwe Eurostadion. Gisteren weigerde het schepencollege van Grimbergen nog de bouwaanvraag voor een stadion op parking C. Maar Ghelamco vecht die beslissing aan.

“We gaan toch doorzetten. We denken dat het er moet komen. Ons land heeft daar nood aan. Ook in Nederland hebben ze zoiets kunnen realiseren. Wat betreft de mobiliteit zijn we er ons bewust van dat dit een moeilijk vraagstuk is. Maar we gaan zelf bijkomende investeringen doen voor fietsers, voetgangers, bussen en trams”, zegt bestuurder Philip Neyt.

Ghelamco benadrukt ook dat de renovatie van het huidige Koning Boudewijnstadion geen goed alternatief is. De conclusie van Stadium Consultancy, een Nederlands onderzoeksbureau, is duidelijk. “Op dit moment voldoet geen enkele stoel in het stadion aan de UEFA-richtlijnen. De beenruimte, zichtlijnen en tribunes zouden moeten veranderd worden. Dus zo’n renovatie staat feitelijk gelijk met een nieuwbouw”, zegt Ben Veenbrink van Stadium Consultancy. Het afbreken en heropbouwen kost volgens het onderzoeksbureau 300 tot 400 miljoen euro, de bouw van een nieuw Eurostadion wordt dan weer geraamd op 320 miljoen euro. Ghelamco gaat er van uit dat het geplande Eurostadion op parking C in Grimbergen alsnog op tijd klaar zal zijn. Al zullen we daarvoor eerst de procedureslag over de nodige vergunningen moeten afwachten.