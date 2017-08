Er komt geen vierde editie van Yes2Day in Overijse

Het populaire Yes2Day-festival, dat ooit werd opgestart door enkele vrienden die geen tickets konden bemachtigen voor Tomorrowland, werd een eerste keer georganiseerd in 2013 in Kamp Kwadraat. Met succes waardoor er ook een tweede editie volgde. Maar na protest van het actiecomité Landelijk Terlanen moest de organisatie wel uitwijken naar het park Michiels in Maleizen. In 2015 moest Yes2Day noodgedwongen een jaartje overslaan omdat er geen geschikte locatie werd gevonden. Maar vorig jaar kwam er dan toch een derde editie nadat de Vlaamse overheid het licht op groen had gezet om jaarlijks toch 2 evenementen toe te staan op Kamp Kwadraat. Opnieuw kwamen er enkele duizenden dansliefhebbers samen om het festivalseizoen af te sluiten.

Maar wellicht komt er geen vervolg meer. Dit jaar werd al besloten om een jaartje over te slaan en ook in de toekomst zal Yes2Daywellicht niet meer terug te vinden zijn op de festivalkalender. Tijdsgebrek is de oorzaak. Dat laat de organisatie ons weten. In een evenement dat zo’n 3.000 bezoekers lokt, kruipt immers heel wat voorbereiding. “Voorlopig gaan we dus ook niets meer organiseren”, aldus de organisatie. Dit tot groot ongenoegen natuurlijk van de trouwe bezoekers. Wellicht zullen zij dus nog even geduld moeten uitoefenen tot er enkele nieuwe enthousiastelingen zijn gevonden die de Yes2Day-fakkel willen overnemen.