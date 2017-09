Er zijn nog nieuwe pistes in onderzoek Bende van Nijvel

In de vijvers van Adinkerke, bij de Panne, is de zoektocht naar wapens van de Bende van Nijvel voorlopig stopgezet zonder resultaat. Maar er zijn nog nieuwe sporen in het onderzoek. Dat zegt Christian De Valkeneer, procureur-generaal van Charleroi in gesprek met VRT Nieuws.

De Bende van Nijvel pleegde halfweg de jaren '80 bloedige aanslagen, onder meer in Beersel, Halle, Overijse en Aalst. In totaal kwamen 28 mensen om het leven. Het onderzoek zit nog steeds muurvast. Maar volgens een tip van een informant werden de wapens die gebruikt werden bij de overval in Aalst op 9 november 1985 diezelfde avond gedumpt in een oude zandwinningsput in Adinkerke. Sinds eind juli werd gezocht naar deze wapens maar die zoektocht werd intussen zonder resultaat stopgezet. Wellicht wordt de actie later dit jaar hervat.

Volgens Christian De Valkeneer, procureur-generaal van Charleroi worden er ook nog andere interessante en nieuwe pistes onderzocht. Intussen tikt de tijd wel weg. Het spreekt voor zich dat het moeilijker wordt om nog getuigen te vinden. De procureur-generaal hoopt dan ook dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) snel werk maakt van een spijtoptanten-regeling. Volgens De Valkeneer zijn sommige getuigen na meer dan 30 jaar wel bereid om te praten.

In 2014 reconstrueerde Telefacts Crime i.s.m. de federale politie de laatste overval van de Bende van Nijvel op het warenhuis van Delhaize in Aalst.