ERC Hoeilaart vreest leegloop door nieuwe Koldamsite

Door de nieuwe Koldamsite blijven de gemoederen in Hoeilaart hoog oplopen. Na stevige kritiek van de oppositie, is het nu aan voetbalclub ERC Hoeilaart. Zij vrezen een leegloop omdat de club niet over twee volwaardige voetbalvelden beschikt.

De gemeente investeert de komende jaren 9 miljoen euro in nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur aan de Koldamsite. De club uit 1ste provinciale is niet te spreken over het feit dat ze op de vernieuwde Koldamsite over maar over één volwaardig synthetisch voetbalveld en één kleiner oefenveld gaan beschikken. Té weinig voor de 350 jeugdleden vindt de club, die nu vreest voor een leegloop omdat ze hun spelers geen plek kunnen geven om te trainen en wedstrijden te spelen.

Bovendien ziet ERC Hoeilaart de verplaatsing van de kantine naar een hoek van het terrein niet zitten. Die kantine zullen ze straks ook moeten delen me de tennisclub.

In een reactie aan RINGtv pareert Hoeilaarts schepen van Sport Eva De Bleeker de kritiek. “ERC Hoeilaart is vanaf het begin betrokken geweest bij het uittekenen van de plannen. Die hebben toch enkele jaren in beslag genomen. Ik betreur dat ze pas met hun vraag kwamen op het moment dat bijn alle plannen klaar waren. Bovendien is het terrein te klein om er twee volwaardige velden aan te leggen. De gemeente zoekt nu buiten de Koldamsite naar een geschikte plek voor een tweede veld,” aldus de schepen.

Maar dat vindt de club geen oplossing voor het probleem. De KBVB vraagt namelijk twee volwaardige velden op eenzelfde site voor interprovinciale reeksen, het niveau dat ERC Hoeilaart ambieert.