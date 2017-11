Ere-burgemeester van Lennik Willy De Waele zegt politiek vaarwel

Ere-burgemeester Willy De Waele (Open VLD) zal niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De Waele is 80 en het is welletjes geweest.

Willy De Waele zit bijna 50 jaar in de politiek. Sinds 1970 is hij gemeenteraadslid in Lennik. Tussen 2001 en 2011 was hij er burgemeester. De Waele was ook verschillende keren schepen. Willy De Waele is vooral gekend voor zijn strijd voor de Vlaamse zaak. (bron: Het Laatste Nieuws)