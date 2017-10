Ereburgemeester Opwijk Vic Everaet overleden

In Opwijk is afgelopen weekend Vic Everaet overleden na een slepende ziekte. Everaet was 1995 tot 2000 burgemeester in Opwijk. Hij was er ook jarenlang schepen. Everaet werd 83 jaar.

Vic Everaet was de zoon van de Gooikse burgemeester Cyriel Everaet en belandde net als zijn vader in de politiek. Hij werkte op verschillende kabinetten en ministeries voor hij in 1977 in de Opwijkse gemeentepolitiek actief werd. Eerst als gemeenteraadslid en fractieleider van de CVP, nadien als schepen. Van 1995 tot 2000 kreeg hij de burgemeesterssjerp in handen om nadien opnieuw schepen te worden. In 2007 tot werd de man benoemd tot ereburgemeester van Opwijk. Vic Everaet was ook de drijvende kracht achter enkele boeken over zijn geliefde gemeente, zoals '110 jaar Sint-Pauluspaardenprocessie' en het in 2001 verschenen fotoboek '100 jaren Opwijk'.