Erfgoeddag vandaag: kiezen voor onze geschiedenis

Vandaag zwaaien 509 erfgoedinstellingen de deuren open voor de jaarlijkse Erfgoeddag, samen goed voor meer dan zevenhonderd activiteiten. Ook in onze regio kan je vandaag in musea, oude gebouwen en bibliotheken terecht voor de Erfgoeddag.

Deze editie van de Erfgoeddag staat in het teken van ‘kiezen’: elke dag opnieuw moet iedereen kleine en grote keuzes maken. Ook erfgoedmedewerkers moeten elke dag keuzes maken: welke objecten houden ze bij? Welke objecten kiezen ze om te tonen in een nieuwe tentoonstelling?

Greep uit het aanbod

In de bibliotheek van Ternat vindt de allereerste edit-a-thon plaats. Tijdens deze massa-schrijfsessie deel je je kennis over Ternat via Wikipedia. Samen met de bibliotheekmedewerkers pas je de pagina’s over Ternat aan, duik je in de boeken van de bieb en vind je correcte informatie over de geschiedenis van de gemeente.

In Herne opent het erfgoeddepot voor het eerst de deuren. Je krijgt de kans mee te kiezen waarover de eerste erfgoedtentoonstelling zal gaan. Breng gerust ook zelf foto’s, objecten of documenten mee die over de geschiedenis van Herne gaan.



Dit jaar is er een uitgebreid gezinsaanbod voorzien. Zo vindt in de parochiekerk van Affligem een familieconcert plaats op het historische Van Peteghemorgel. Organist Sarah Copriau speelt onverwachte orgelmuziek: van oude kinderliedjes tot Disney en zelfs Studio 100.

In het Pajottenland wordt op heel wat plaatsen zaadkaartjes geplant die ‘het verleden laten bloeien’.

Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.erfgoeddag.be.