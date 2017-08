Eroticartoons in Witloofmuseum Kampenhout

In het Witloofmuseum in Kampenhout kan je nog tot 6 september gaan kijken naar een tentoonstelling met ‘eroticartoons’.

De tentoonstelling is een initiatief van de dienst toerisme en KamArt, een kunstvereniging in Kampenhout. Voor de collectie deden de initiatiefnemers een beroep op de cartoonistenvereniging Kever. Die pakte in het verleden al uit met gesmaakte cartoontentoonstellingen over godsdienst en kunst. Deze keer staat dus de ‘erotiek’ centraal.

In totaal verzamelde Kever 52 cartoons van 26 Belgische maar ook enkele buitenlandse tekenaars. Die laten in hun spotprenten hun beste erotisch kant laten zien. Niet om te choqueren maar enkel met de bedoeling om de toeschouwer eens hartelijk te laten lachen. Cartoons zijn bovendien een handig middel om enkele taboes te doorbreken. En die kans laten de cartoonisten zeker niet onbenut. In het nieuws krijg je straks al een rondleiding. De tentoonstelling zelf kan je bezoeken tot 6 september in het Witloofmuseum in Kampenhout.