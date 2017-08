Escape Room in Stoeterij Grimbergen

Je laten opsluiten in een ruimte en binnen een tijdsduur van 60 minuten proberen te ontsnappen. Dat is kort uitgelegd de doelstelling van het interactieve spel ‘Escape Room’. Dit weekend werd het spel georganiseerd door blogster Mariska Blommaert in de Stoeterij Grimbergen. En ook Cocktail liet zich opsluiten.

Zaterdag zaten 6 personen opgesloten in het koetshuis van stoeterij Gravenbos in Humbeek. Ze beschikten over slechts 1 walkietalkie voor het contact met hun opdrachtgever en kregen slechts 60 minuten om via opdrachten op zoek te gaan naar de moordenaar van de eigenaar van de manege. Alleen zo konden ze ontsnappen uit het koetshuis. Dat is kort samengevat de opzet van de ‘Escape Room’ van de Londerzeelse Mariska Blommaert, een blogster met een wel heel speciale missie. “Sinds het begin van 2017 heb ik een blog buitengewoonanders.be waar ik mezelf heb opgelegd om elke maand een challenge aan te gaan. En de Escape Room was de uitdaging voor deze maand. Dat is ook de bedoeling van buitengewoonanders.be: jezelf blijven uitdagen en uit je comfortzone durven treden. Zo ben ik ook al te voet naar Scherpenheuvel gegaan met vreemden of heb ik mijn verjaardag gevierd met vreemden’, aldus Blommaert.

De Escape Room is momenteel een echte hype. “Je bent een uur niet meer van deze wereld. Je moet ook je gsm inleveren, je bent niet bereikbaar maar enkel bezig met het spel. Je voelt de adrenaline door je lijf stromen. En ook leuk is de euforie die je voelt als je tijdig buiten geraakt”, aldus Blommaaert. De opbrengsten van de ‘Escape Room’-dag gaan integraal naar Make-A-Wish.