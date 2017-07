Europa keurt klimaatplannen 18 Vlaams-Brabantse gemeenten goed

Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Samen met meer dan 7.500 andere Europese gemeenten engageerden zij zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om onder meer de CO 2 -uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% tegen 2020 te verlagen. Opnieuw werden de klimaatplannen van 18 gemeenten uit onze provincie goedgekeurd wat het totaal op 54 brengt. In onze regio gaat het om de gemeenten Bever, Herne, Lennik, Londerzeel, Machelen, Meise, Ternat, en Wezembeek-Oppem.

De Vlaams-Brabantse klimaatgemeenten plannen samen honderden acties, gaande van de samenaankoop van dak-, vloer- en muurisolatie, elektrische fietsen en voertuigen, de uitbreiding en verbetering van fietsinfrastructuur, premies voor PV-panelen en zonneboilers, energiezuinige openbare verlichting, de verlaging van het energieverbruik in openbare gebouwen, het stimuleren van lokale hernieuwbare energieproductie en het vergroenen van de bebouwde omgeving.

Opent Europese erkenning deuren naar Vlaams Klimaatfonds?

De goedkeuring van deze klimaatactieplannen opent voor de gemeenten ook mogelijkheden voor financiering door Europa. De Europese Unie geeft immers steeds meer subsidies aan lokale besturen, die een goedgekeurd actieplan hebben in het raam van het Burgemeestersconvenant. "We kunnen heel wat stappen vooruit zetten richting een klimaatneutraal Vlaams-Brabant als de gemeenten Europese middelen zouden krijgen voor de concrete uitvoering van hun klimaatplannen", zegt gedeputeerde Tie Roefs. "Ook Vlaanderen kan rekening houden met deze Europese erkenning en zelf ook meefinancieren via het Vlaams Klimaatfonds. Voor ons is de financiering en uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen een belangrijke uitdaging voor de komende jaren", aldus Roefs.. (foto archief RINGtv)