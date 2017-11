Eurorand wil meer niet-Belgen in het stemhokje

Het Eurorand-platform is een initiatief van vier mannen uit de Vlaamse Rand: Wies Herpol, Roby Guns, Filip Moons en Joris Pijpen. Zij noemen zichzelf ‘enthousiaste liefhebbers van de democratie’. De initiatiefnemers van Eurorand betreuren dat zo weinig niet-Belgen met de lokale verkiezingen hun stem uitbrengen. “In de gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel heeft zich bij de lokale verkiezingen van 2006 en 2012 gemiddeld 15% van de potentiële EU-kiezers geregistreerd als kiezer”, vertelt Wies Herpol uit Wemmel. “Voor de niet-EU-kiezers ligt dit lager, namelijk circa 9%. Er zijn heel wat schommelingen tussen de gemeenten, zowel naar omhoog als omlaag, maar gemiddeld genomen is het deelnamepercentage van de afgelopen lokale verkiezingen in 2012 wel hetzelfde als in 2006.”

Beter doen in 2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht wil het Eurorand-platform actie ondernemen. Op de website eurorand.be werd al allerhande informatie over het thema verzameld. “Er zijn gelukkig ook wel al een aantal initiatieven vanuit verschillende overheden om niet-Belgen te overtuigen om hun stem uit te brengen. Eurorand wil deze initiatieven onder de aandacht te brengen. Opdat het beleid hier (verder) aan werkt, nieuwe acties ontplooit en aanmoedigt. Finaal met als doel de participatie van niet-Belgen aan de lokale verkiezingen in de Rand – en bij uitbreiding heel Vlaanderen – te verhogen.”

Meer info vind je op www.eurorand.be.