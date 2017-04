Eurostadion heeft Ghelamco vorig jaar 12 miljoen euro gekost

Het Eurostadion heeft bouwheer Ghelamco vorig jaar alleen al 12 miljoen euro gekost. En dat voor er ook nog maar een steen gelegd word op Parking C op de Heizel. Dat meldt Bruzz.

De 11,68 miljoen die werd ingeschreven in de boekhouding werd gebruikt voor onder meer de studiekosten voor dit project. En die kunnen gezien de omvang van het project aardig oplopen. Dit bedrag heeft trouwens enkel betrekking op vorig jaar.

Ghelamco had gehoopt om deze zomer de eerste spadesteek in de grond te kunnen steken maar de bouwheer heeft nog steeds geen bouw- of milieuvergunning op zak. (simulatiefoto: Ghelamco)