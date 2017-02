Eurostadion krijgt gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij ging na welke invloed de bouw van het Eurostadion heeft op het regenwater. Dat kan door de verharding van het oppervlak niet langer de grond insijpelen. En het water gewoon in de riool in laten vloeien, mag niet. Het water moet dus opgevangen worden of door middel van een infiltratiesysteem de grond in kunnen trekken. Ghelamco voorziet in zo'n infiltratiesysteem, waardoor de bouwheer volgens de Vlaamse Milieumaatschappij aan de regels voldoet. De gemeente Wemmel uitte eerder z'n bezorgdheid, omdat haar dorpskern lager ligt dan parking C, en de verharding tot wateroverlast zou kunnen leiden. Maar dat is volgens de VMM dus niet terecht. Het advies werd bezorgd aan de gemeente Grimbergen, die moet beslissen over de bouwvergunning.