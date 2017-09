Eurostadion: UEFA wacht tot november met beslissing

Pas als er in november geen nieuws is over een vergunning voor het Eurostadion in Grimbergen, gaat de UEFA uitkijken naar andere speelsteden. Dat heeft een bestuurslid van de UEFA gezegd aan onze collega's van Bruzz.

Brussel is normaal gezien één van de speelsteden tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Maar de eerste steen van het Eurostadion is nog altijd niet gelegd. Bouwheer Ghelamco krijgt voorlopig de nodige vergunningen niet om met de bouw te mogen starten. De UEFA behoudt officieel het vertrouwen in de kandidatuur van Brussel, maar in de coulissen zou men al aan een plan-B werken. Vooral het nieuwe stadion in het Noord-Franse Rijsel wordt daarbij genoemd. (simulatiefoto Ghelamco)