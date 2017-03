Evacuatieplan per zone op luchthaven

Wat als er opnieuw een ramp uitbreekt op Brussels Airport? Volgens werknemers en vakbonden is het nog altijd niet duidelijk hoe het personeel en de passagiers geëvacueerd moeten worden. Volgens de christelijke vakbond moeten de verschillende luchthavenbedrijven samenwerken om een grootschalig evacuatieplan uit te werken. Brussels Airport moet daar een sturende en dwingende rol in spelen, klinkt het in een persbericht.

Gisteren liet Brussels Airport weten dat een overkoepelend evacuatieplan voor het hele luchthavengebouw praktisch niet haalbaar is. Elke zone zou wel haar eigen noodscenario hebben en er zouden wel degelijk zogenaamd stille evacuatie-oefeningen plaatsvinden zonder paniek te zaaien bij de passagiers.