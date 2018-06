Even opfrissen? Brandweer vult geen zwembaden

Een duik in het zwembad om op te frissen op warme zomerdagen? Uitstekend. Maar mag de brandweer ook even uw geheugen opfrissen? Een zwembad, of een regenwaterput, vullen met water is gèèn taak van de brandweer. En, zoals wel vaker bij de intrede van de zomer, krijgt de brandweerzone Vlaams-Brabant West daar weer een hele rij telefoontjes voor…

Het integrale bericht van brandweerzone Vlaams-Brabant West leest als volgt:

"Er bereiken ons weer heel wat aanvragen om een zwembad (of in het geval van de bouw van een woning: een regenwaterput voor de zetting) te vullen. Onze brandweerzone verleent deze dienst niet, ook niet tegen betaling. We kiezen er bewust voor onze mensen en middelen niet in te zetten en maximaal vrij te houden voor mensen in nood. Je kan voor dergelijke aanvragen best informeren bij je watermaatschappij. Zij kunnen je adviseren of helpen bij deze aangelegenheid.

