Even paniek door brandende bestelwagen in Ruisbroek

Een half uur nadat de hulpdiensten gisterenavond werden ingelicht over de crisissituatie in Brussel liep een verontrustend bericht binnen bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. In de Nieuwe Stallestraat in Ruisbroek, ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring, stond een brandende bestelwagen.

In de wagen was bovendien geen spoor van de inzittenden te bespeuren. "We doofden eerst de vlammen aan het motorcompartiment", zegt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. "Uiteraard vanaf een ruime afstand. Nadien maakten we gaten in de zijwanden. In het geval van een mogelijke ontploffing is dat de veiligste plek. Via die gaten lieten we de laadruimte vollopen met water om zo eventuele explosieven of gevaarlijke stoffen onschadelijk te maken.”

Uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn en daagde de chauffeur even later opnieuw op. Hij was in de buurt hulp gaan zoeken. De brand werd veroorzaakt door een technisch defect.