Event met Franstalige promotie in Zaventem nu toch afgelast

Het driedaagse kunstevenement dat zou plaatsvinden in het Zaventemse CC De Factorij,is afgelast. Het evenement zorgde voor communautaire heibel omdat de communicatie en promotie uitsluitend in het Frans waren gevoerd. N-VA Zaventem haalt zo zijn slag thuis.

De Arty Show stond in het nieuwe cultuurcentrum De Factorij in Zaventem op de planner voor 8, 9 en 10 december. De aanvraag voor de zaal kwam van de Zaventemse vleugel van het Union des Francophones (UF) en gebeurde in het Nederlands, maar de verdere communicatie omtrent het evenement verliep eentalig Frans. N-VA Zaventem was in zijn wiek geschoten en eiste dat het evenement, conform het reglement, zou worden afgelast. Coalitiepartner Open VLD wilde echter niet over één nacht ijs gaan.

Xavier Jacque, voorzitter van de organiserende vzw Association Culturelle Francophone de Zaventem, laat nu weten dat het evenement is afgelast ‘om de veiligheid van bezoekers en exposanten te waarborgen’ en dat het later elders zal worden hernomen ‘op een plaats waar de vrijheid van vereniging wel gegarandeerd is’.

Erik Rennen (N-VA), de Zaventemse schepen voor taalbeleid die de kat de bel aanbond, meldt in een persbericht ‘heel blij’ te zijn dat de Arty Show niet doorgaat. Hij voegt eraan toe “Uiteindelijk heeft de UF ingezien dat een Franstalige activiteit in Zaventem voor een ongeziene commotie zorgt.”