Ex-doelman uit Meise vindt succes en voetbalgeluk in China

Soms zendt onze regio zijn zonen uit en schopt zo’n zoon het, letterlijk, tot in het verre China. Meisenaar Jürgen Van der Velde, ex-doelman van o.a. RWD Molenbeek, Sterrebeek en Pepingen, maakt als voetbalambassadeur en –consulent het mooie weer in Peking.

Jurgen Van der Velde is intussen 40. Zijn carrière als doelman eindigde op zijn 37ste en bracht hem onder de lat van onder meer RWD Molenbeek, waar Herman Van Holsbeeck – manager van RSC Anderlecht – hem in 1995 stalde. De loopbaan van Van der Velde werd afgeremd door heel wat blessures, een transfer naar het Engels voetbal bleef zo in het zand steken. Toch duurde zijn keepersloopbaan de volle 20 jaar en hebben supporters van o.a. Grimbergen, Rode-Verrewinkel, Beersel-Drogenbos, Sterrebeek en Pepingen vast nog herinneringen aan de lange goalie. Hij stond zelfs enkele keren in doel bij de nationale elf onder 21 jaar.

Zijn professionele activiteiten brachten Jurgen enkele jaren geleden op het spoor van China, waar hij intussen al een hele poos woont. Hij spreekt vloeiend Mandarijn en bouwde in dat tot de verbeelding sprekende land een fraaie reputatie op als voetbalambassadeur, coach en ontwikkelaar trainingsmethodieken.

