Niet alleen Eeraerts vertrekt, ook een groot deel van de spelersgroep verlaat Sterrebeek. Versavel zal van nul moeten beginnen. Vast staat dat Sterrebeek wil inzetten op de jeugd en op talenten uit eigen regio.

In welke reeks Sterrebeek zal spelen -3e amateurklasse of 1e provinciale- is nog niet duidelijk? Sterrebeek staat op dit moment voorlaatste in de derde amateurklasse B.