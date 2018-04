Iets meer dan 60 jaar geleden opende in Brussel de Wereldtentoonstelling Expo 58. Vandaag komt de tentoonstelling weer tot leven in Gemeenschapscentrum de Oude Pastorie in Kapelle-op-den-Bos.

Expo 58 tentoon in GC Oude Pastorie in Kapelle-op-den-Bos

De tentoonstelling in de Oude Pastorie omvat honderden foto's, promotiemateriaal en foto's. Allemaal met dank aan verzamelaar Pierre Veyt uit Kapelle-op-den-Bos, die de tentoonstelling in 1958 als toen 8-jarige knaap bezocht. Wat begon als een bescheiden hobby is uitgegroeid tot een indrukwekkende verzameling.

De Expo 58 was een toen nooit gezien massa-event dat 6 maanden duurde en tot op de dag van vandaag nazindert. Het was de Expo van het optimisme, hoop in de toekomst, geloof in vrijheid en economische vooruitrgang.

De tentoonstelling in Kapelle-op-den-Bos loopt nog tot en met 6 mei.