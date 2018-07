Naar goede gewoonte kan je tijdens de zomermaanden het koninklijk paleis in het centrum van Brussel bezoeken. Dit jaar heet de expo 'Verwondering'. De bedoeling is om bijzonder erfgoed te tonen aan het publiek.

Expo in koninklijk paleis

Een bezoek aan het Koninklijk Paleis, het is niet iets wat je elke dag kan doen. Bezoekers vergapen zich aan de indrukwekkende plafonds, lusters en meubelstukken. Ook het overlijden van Koning Boudewijn krijgt extra aandacht, want dat is dit jaar exact 25 jaar geleden. En dat roept bij sommige bezoekers bijzondere herinneringen op.

Wat verderop in de Spiegelzaal, die met het bekende groene keverplafond, kan je zoals elk jaar naar de wetenschapsexpo van Technopolis.

De reportage die onze collega’s van BRUZZ maakten, kan je vanavond zien in ons Nieuws.