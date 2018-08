Externe firma voor Grimbergse begraafplaatsen

Het tweetalige burgerinitiatief Kraainem Unie, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 in faciliteitengemeente Kraainem verrassend 20,6 procent van de stemmen wist te behalen, goed voor 4 zetels op een totaal van 23, trekt ook in oktober naar de kiezer. Net als in 2012 is Bertrand Waucquez...