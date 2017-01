Extra aandacht voor knuffels in Schepdaal

Het is vandaag de internationale dag van de knuffel, en dat komt goed uit want bij -4graden kan een extra knuffel nooit kwaad. In kleuterschool Trip Trap in Schepdaal is er op de speelplaats zelfs een speciaal ingerichte zone om knuffels te geven. Een idee is dat van SOS Kinderdorpen. “We hebben in 134 landen projecten, ook in België, waar het belang van onvoorwaardelijke zorg zeer groot is”, Tom Moons van SOS Kinderdorpen. ”Zonder liefde kan een kind niet groeien. Dus we dachten dat dit wel een leuk moment zou zijn om in het dagdagelijkse leven de interactie tussen ouder en kind te versterken.” Een groene strook legt voortaan de aandacht op een innig afscheid tussen ouders en kinderen. Volgens de school is zo'n kus of knuffel van groot belang na een drukke ochtendspits thuis. “Wij hebben al ervaren dat die laatste knuffel en kus heel belangrijk is om de klasdag rustig te kunnen starten”, zegt zorgleerkracht Erika De Brandt. “Als het afscheid hectisch is geweest is het voor kinderen moeilijk om in de klas onmiddellijk aan te sluiten.” De kus- en knuffelzone in Schepdaal is al de tiende in heel Vlaanderen én de tweede in Groot-Dilbeek. Binnenkort komt er zelfs nog een derde in Dilbeek, dé knuffelgemeente bij uitstek dus.