Extra alcoholcontroles in september in Vlaams-Brabant

Met gerichte controles op het rijden onder invloed en het dragen van de gordel wil de provincie Vlaams-Brabant het aantal verkeersslachtoffers verder doen dalen. En dus zal ook na de zomer door de politiediensten volop gecontroleerd worden. Volgens gouverneur De Witte blijft rijden onder invloed nog altijd oorzaak van heel wat verkeersellende. Zo was vorig jaar in 12,5 % van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel sprake van alcoholmisbruik. Dat de extra controles hun vruchten afwerpen, blijkt ook uit de cijfers. In Vlaams-Brabant overleden vorig jaar 38 personen in een verkeersongeval. Dat is het laagste aantal verkeersdoden sinds 2005 toen er in onze provincie 82 verkeersdoden vielen.