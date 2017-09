Extra controles op sluikstorten in Interza-gemeenten

In Kampenhout, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Steenokkerzeel worden er volgende week extra controles gedaan op sluikstorten en zwerfvuil. Wie betrapt wordt, mag een fikse boete verwachten.

Van 18 tot 24 september gaan politieagenten en GAS-vaststellers op pad in de Interza-gemeenten om sluikstorters bij de lurven te vatten.”Zwerfvuil en sluikstorten zijn niet alleen een bron van ergernis voor veel inwoners, het opruimen kost ook handenvol geld. Wie afval achterlaat op het openbaar domein mag rekenen op een fikse boete”, klinkt het bij intercommunale Interza. “Wie z’n zwerfvuil netjes in de vuilnisbak gooit, krijgt een complimentje.” De intercommunale is nog op zoek naar mensen die aan de slag willen als zwerfvuilvrijwilliger. Wie wil helpen, kan mailen naar brenda.scheepmans@interza.be.