Extra controles tegen hondenpoep

Afvalintercommunales Incovo en Interza gaan de komende weken streng toekijken op hondenpoep in de parken van Vilvoorde, Zaventem en Machelen. Ook in de woonwijken en langs wandelwegen komen er extra controles.

Te veel inwoners hebben er volgens de intercommunales een kwalijke gewoonte van gemaakt om de hondenpoep te laten liggen of het gevulde zakje in de riool of in de berm te gooien.

Incovo en Interza gaat wie volgens het boekje werkt, belonen. De anderen krijgen eerst een waarschuwing, hardleerse baasjes riskeren uiteindelijk zelfs een boete. Incovo en Interza gaat samenwerken met de gemeenschapswachten en de wijkpolitie om gerichte controles uit te voeren.

“De hondenpoep oprapen vraagt weinig inspanning, maar voor de inwoners uit de buurt is het een zegen. “Mijn ervaring is dat 95 % van de hondeneigenaars heel consequent de poep opruimen. Met onze actie willen we ook de laatste 5 % overtuigen,” zegt Marijke Doms, projectmedewerker zwerfvuil bij Interza en Incovo.