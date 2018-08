In Zaventem houdt de politie dezer dagen extra controles op een aantal plekken in de gemeente. Buurtbewoners klagen over overlast van jongeren.

Onder meer aan de nieuwe parking van het zwembad De Motte in het centrum van Zaventem is er overlast. Sinds een aantal weken is het een aantrekkingsplek voor jongeren. Die veroorzaken volgens de buurt tot laat in de nacht overlast. Ook op andere plaatsen leidt de aanwezigheid van hangjongeren tot ergernis. De politie voert nu het aantal controles op.

Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.