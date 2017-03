Extra nocturne Beaulieu 2017 dankzij succes

Beaulieu 2017, de prestigieuze verkooptentoonstelling in het barokke kasteel Beaulieu in Machelen, is een daverend succes. De tentoonstelling is nog maar halverwege, maar heeft nu al de kaap van de 4000 bezoekers gerond. Ondertussen heeft de curator ook beslist om een extra nocturne te organiseren als afsluiter.