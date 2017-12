Extra treinen voor wie 's avonds en tijdens weekend naar Brussel spoort

De NMBS legt vanaf volgende week extra avondtreinen in. Daardoor kunnen inwoners van de Rand langer van en naar Brussel rijden, wat nu zeker 's avonds vaak een probleem is. Treinhaltes in kleinere gemeenten worden opvallend meer bediend.

Het is vandaag geen sinceure om buiten de gewone kantooruren vanuit de Rand naar Brussel te sporen. Daar komt verandering in, want de NMBS gaat de dienstregeling vanaf volgende week uitbreiden en aanpassen.

Zo komen er op weekdagen 2 extra avondtreinen tussen Brussel-Zuid en Aalst, waar de trein stopt in de stations van Groot-Bijgaarden, Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem, Ternat, Affligem en Liedekerke. Ook in Zellik, Asse, Mollem, Merchtem en Opwijk zullen er 's avonds meer treinen stoppen, dank zij 2 extra avondtreinen van Brussel-Zuid naar Dendermonde en een extra avondtrein van Zottegem naar Dendermonde. Ook op de lijn tussen 's Gravenbrakel en Leuven komen 2 avondtreinen bij en dat is goed nieuws voor wie in Lembeek, Buizingen, Lot en Ruisbroek de trein neemt.

Op de lijn tussen Mechelen en Edingen zullen voortaan ook tijdens de weekends treinen rijden. Dat betekent dat er dan ook treinen zullen stoppen in onder andere Huizingen en Beersel. Op zaterdag komt er een trein bij op de lijn tussen Nijvel en Antwerpen en dat is uitstekend nieuws voor wie in Linkebeek of SInt-Genesius-Rode de trein neemt.

Voor inwoners van de Zennevallei worden de stations Brussel-Schuman of Brussel-Luxemburg (Europese wijk of VUB Etterbeek) ook vlotter bereikbar als gevolg van extra avondtreinen en een extra trein in de ochtend.