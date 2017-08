Extra veiligheidsmaatregelen tijdens optreden Boef Midzomer Wambeek

In Ternat worden extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het optreden van Boef tijdens Midzomer Wambeek. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het optreden van de populaire Nederlandse rapper moest vorig weekend op het Sfinksfestival nog noodgedwongen worden stilgelegd nadat verschillende meisjes waren flauwgevallen door de drukte.

Midzomer Wambeek start vrijdag met de traditionele schuimparty en het optreden van Boef. Die domineert al weken de hitparades met zijn ‘Habiba’. Op het Sfinksfestival hadden ze vorig weekend problemen met de grote volkstoeloop voor deze ster. Voor het podium werd er zo hard geduwd, dat verschillende meisjes er flauw vielen. Boef maakte daarom al na een kwartier een einde aan zijn show. En dat willen ze in Wambeek voorkomen.

Daarom zal de organisatie waken over de maximumcapaciteit van de tent. Er is plaats voor 3.000 man en dat zal in geen geval overschreden worden. Vooraan het podium zullen extra veiligheidsmedewerkers geplaats worden. Buiten de tent zullen er extra politieagenten ingezet worden. En ook rugzakken tot slot zijn niet toegelaten. Maar dat heeft voornamelijk met het dreigingsniveau te maken. (foto YouTube)