Extra voorstelling voor regiedebuut Walter De Donder

Dit jaar bestaat Prutske veertig jaar en dat vroeg om een bijzondere theaterproductie. Het gezelschap staat voor de opvoeringen van ‘De Erfenis’, een stuk van Luc Platteau, in een regie van Walter De Donder. Deze laatste begon zijn acteercarrière ooit bij Prutske en is dit jaar voor het eerst regisseur bij het gezelschap.

Intussen zijn de weekendvoorstellingen van de komende twee weken uitverkocht en zijn er enkel nog tickets voor de voorstellingen van donderdag 9 en donderdag 16 november. Daarom besliste Prutske om een extra voorstelling aan het rijtje te voegen en wordt de generale repetitie van woensdag 8 november opengesteld voor het publiek.

‘De Erfenis’ is het laatste luik van een trilogie en vertelt het verhaal van Paulien, een vrouw die intussen 74 jaar is en terugkeert naar Hekelgem voor het overlijden van het jongste broer. Ze neemt haar enige familielid, haar kleindochter Lili, met zich mee. Wat brengt de verschijning van een jong Amerikaans meisje teweeg bij de plaatstelijke bevolking? En komen Paulien en Lili alleen terug naar Hekelgem om de erfenis van Pauliens broer te regelen of is er nog een andere motivatie?

‘De Erfenis’ speelt in Cultuurcentrum Sanderus in Hekelgem. Tickets reserveren kan hier.