Extreme hitte: parasols voor kinderen en pootje baden voor bejaarden in Grimbergen

Het is voor iedereen puffen bij deze tropische temperaturen. Maar vooral kinderen en bejaarden hebben extra last van de hitte. Heel wat scholen en rusthuizen nemen dan ook maatregelen.

In de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje in Strombeek-Bever moesten de kleuters tijdelijk verhuizen wegens werken aan de schoolgebouwen. Maar op de nieuwe locatie aan het Borrekensveld is er nauwelijks schaduw. Daarom deed de school een oproep naar mensen uit de omgeving om parasols te leveren om op die manier de kinderen toch een beetje meer te beschermen tegen de zon. Een oproep die met plezier werd opgevolgd…

In woonzorgcentrum Ter Biest in Grimbergen deelde het personeel niet alleen extra water maar ook waterijsjes uit. Bovendien vulden de animatoren een groot zwembad. Iedere bewoner die dat wilde kon op die manier heerlijk pootje baden. Het is al het derde jaar op rij dat woonzorgcentrum Ter Biest trakteert op extra waterpret. Tot groot plezier van alle bewoners…