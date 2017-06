Fabrieksburen zet industrieel erfgoed Zennevallei in de kijker

Van 2 september tot 22 oktober zet Toerisme Pajottenland en Zennevallei het rijke industriële verleden van de regio in de kijker met de axpo 'Fabrieksburen, Industrie uit de Zennevallei'. "We hebben hier langs de Kanaalzone en in de Zennevallei heel wat oude industrie die wij opnieuw willen kenbaar maken aan onze toeristen, onze inwoners. Want veel mensen komen daar elke dag voorbij, maar weten niet meer wat hier enkele tientallen jaren geleden aan industriële activiteit aanwezig was", vertelt Marleen De kegel, voorzitter Toerisme Pajottenland en Zennevallei.

In elk van de vier deelnemende gemeeenten staat één fabriek in de kijker. In Halle is dat de mouterij van Roye, in Drogenbos de Catalafabriek, in Ruisbroek de ACEC-fabriek en in Beersel staat de oude papierfabriek van Huizingen centraal. "We vertrekken van getuigenissen van mensen die er gewerkt hebben en in de buurt woonden, want het was zo dat die fabrieken vaak huizen voorzagen in de buurt voor de arbeiders. Hun verhalen zijn geregistreerd en die verhalen zijn verwerkt in de expositie die toch heel boeiend is", vertelt Eddy Deknopper, schepen van Erfgoed in Beersel.