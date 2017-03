Facebook-pedofiel uit Wemmel veroordeeld tot 40 maanden cel

De twintiger is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg in 2011 opschorting van straf voor gelijkaardige feiten, maar bleef ondanks die veroordeling en een cursus bij een centrum voor zedendelinquenten gewoon doorgaan met zijn pedofiele activiteiten. De man maakte verschillende Facebook-accounts aan en gaf zich uit als een minderjarige jongen of meisje om zo in contact te treden met ‘leeftijdgenoten’. Hij kon zijn slachtoffers overtuigen om naaktfoto’s te maken en door te sturen en dreigde er in sommige gevallen mee om die publiek te maken.

Volgens het parket had de man met minstens één minderjarig meisje dat hij via Facebook had leren kennen, afgesproken. Hij zou haar toen ook verkracht hebben maar voor die tenlastelegging werd de man vrijgesproken. Er zaten veel tegenstrijdige verklaringen in het dossier en uit de chatlogs bleek dat de man nooit had aangedrongen op een ontmoeting.

De verdediging had tijdens het proces om een straf met uitstel onder voorwaarden gevraagd, maar daar ging de rechter vandaag niet op in. “De rechtbank tilt zeer zwaar aan de feiten”, sprak de rechter in het vonnis. “Er is duidelijk sprake van een gebrek aan normbesef en de beklaagde heeft geen respect voor de integriteit van zijn minderjarige slachtoffers. Een straf met uitstel zou allerminst gepast zijn, zelfs al zijn daar voorwaarden aan verbonden.” De twintiger werd veroordeeld tot 40 maanden cel, maar kan wel nog in beroep gaan.