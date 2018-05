Faillissementen in Halle-Vilvoorde: +30% tegenover dezelfde periode vorig jaar

In de eerste vier maanden van 2018 zijn in Halle-Vilvoorde 117 ondernemingen failliet gegaan. Dat blijkt uit de barometer van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Dat is 30% meer dan in dezelfde periode dan vorig jaar.

Tussen januari en april 2017 gingen er 90 ondernemingen failliet, nu dus één derde meer. Het moet gezegd dat het cijfer van 2017 uitzonderlijk goed is. Maar de bedrijven hebben die trend dus niet kunnen voortzetten. 117 uitgesproken faillissementen is zelfs het op één na slechtste cijfer in tien jaar. Alleen in 2015 waren er meer faillissementen tussen januari in april, namelijk 122.

Ook opvallend is dat het andere arrondissement in Vlaams-Brabant - Leuven - het bijzonder goed doet. Daar daalt het aantal faillissementen met 25%. De horeca en bouwsector zijn net als in Vlaanderen ook in Halle-Vilvoorde de faillissementsgevoelige sectoren, gevolgd door kleinhandel, dienstverleners aan bedrijven en transportbedrijven. De eerste vier maanden gingen door de faillissementen in onze provincie 366 banen verloren, bijna 80 meer dan dezelfde periode vorig jaar.