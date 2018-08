Familie Van Dorslaer dankt Beigem voor hulp na brand

10 april 2017 staat in het geheugen van de familie Van Dorslaer gegrift. Het was de dag dat de woning, de hoeve en de bijhorende loodsen in de Beemdenstraat in Beigem (Grimbergen) door een brand volledig in de vlammen opgingen. De oorzaak: een kortsluiting in de elektrische installatie. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar de gevolgen waren niet te overzien. De familie was hebben en houden kwijt: de hoeve en loodsen waren volledig uitgebrand.

De hoeve Van Dorslaer is een familiebedrijf van al drie generaties, vooral actief in de aardappelteelt. Zaakvoerder Stefan Van Dorslaer (38) runt de zaak met broer Wim Van Dorslaer (34) en vader Michel (61) helpt nog altijd waar hij kan. "Het was echt helemaal opnieuw beginnen", zegt Stefan. "Alles was afgebrand. Het was zeer confronterend: die financiële onzekerheid, de aardappelteelt die we verder deden, terwijl het bedrijf was platgebrand: het was niet gemakkelijk. De Beigemse gemeenschap sprong in de bres en hielp ons met een benefiet, waarvoor we zeer dankbaar zijn."

De steunbetuigingen op Facebook lieten niet op zich wachten: er kwamen een kleine duizend 'likes'. Daarnaast ook inzamelingen voor kledij en materiaal en sympathisanten hielpen bij de heropbouw van de hoeve en loodsen. De familie kreeg intussen een hoeve ter beschikking van een eigenaar als steun om tijdelijk in te wonen. Daar kon vader Michel in wonen. Stefan en zijn gezin woonden tijdelijk in containerunits, ook de winkel kreeg tijdelijk in enkele units onderdak. Inmiddels worden ook de laatste loodjes gelegd om de andere woonst in orde te brengen. "Zo kunnen we weer verder", gaat Stefan verder. "De fruit- en groentenwinkel is nu weer volledig geopend, de loodsen zijn heropgebouwd, al onze activiteiten, zoals de markten die we aandoen, zijn hernomen en we willen dan ook graag deze zwarte pagina omdraaien."

De familie geeft daarom een feest met deejay vandaag (zaterdag 4/8) om 15u op het landbouwersbedrijf in de Beemden. Stefan: "Kijk: daar hangt het: een grote pancarte vanuit de Beigemse gemeenschap. "Uit het hart van Beigem". Dat blijft hier hangen, want dat vergeten we niet. En daarom dit feest: vrienden, syumpathisanten en iedereen die ons hielp, is welkom. We starten om 15u met een gratis hapje en drankje. Er is ook een springkasteel, deejay en een goochelshow voorzien. Ik ben blij dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten", besluit Van Dorslaer.