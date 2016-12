Fanfare van Buizingen schenkt instrumenten aan jeugdfanfare in Congo

Het was Ivo Vanvolsem, Buizingenaar en sinds 1972 scheutist in Congo, die de Koninklijke Sint-Vincentius Fanfare van Buizingen (Halle) contacteerde. Hij vroeg of de fanfare geen oude instrumenten aan de jeugdfanfare van de parochie Kamilabi wilde schenken? De fanfare van Buizingen ging in op de vraag.

Ivo Vanvolsem is de aalmoezenier van de centrale gevangenis van Kananga en hij beheert een transitcentrum voor daklozen waar vooral straatkinderen zitten. Hij contacteerde de fanfare van de gemeente waarvan hij afkomstig is met dit bericht:

“Vorige zondag hadden we een bijzondere viering in de gevangenis en ik had de jeugdfanfare van de parochie Kamilabi uitgenodigd om die gebeurtenis op te vrolijken met hun muziek. Ze hebben dat prachtig gedaan, de gevangenen dansten en riepen van plezier. Nadien kwamen de jongeren van de fanfare, nat van het zweet van het hard blazen, me smeken om nieuwe instrumenten te zoeken. Ze lieten me hun oude instrumenten zien, vele aaneengebonden met stukken oude fietsbanden. Die smekende ogen van die mannekes die met hun oud ijzer 500 gevangenen deden dansen van vreugde, dat grijpt een mens toch aan...”

Ook de fanfare van Buizingen was aangegrepen. Overtuigd van de pedagosiche waarde, sturen ze een mooi aantal instrumenten richting Congo.