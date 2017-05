Fanfare van Sinterklaas viert 125-ste verjaardag in Herfelingen

De fanfare 'De Ware Broeders' uit Herfelingen (Herne) mag dit jaar 125 kaarsjes uitblazen. Dat wordt dit Hemelvaartweekend uitgebreid gevierd in een feesttent op de parking van het Bavocentrum. De fanfare is bij het grote publiek vooral bekend als de fanfare van Sinterklaas. Want elk jaar tijdens zijn aankomst in ons land wordt de goedheilige man opgewacht door Bart Peeters en de Ware Broeders.