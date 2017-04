Fans mogen kiezen welke nummers op nieuwe CD Clouseau zullen staan

Clouseau staat dit jaar 30 jaar op de planken. En dat zal gevierd worden met een verzamelbox met daarop de beste en leukste hits. Welke nummers het zullen halen, laten Koen en Kris Wauters over aan hun fans.

Het wordt dus geen klassieke Best Of-CD, wel een box met de favoriete nummers van de fans. Tot 5 mei kunnen de fans hun stem uitbrengen via www.clouseau30.be. Wie deelneemt maakt kans op een meet & greet met Koen en Kris Wauters en een gesigneerd album.

In het najaar gaat Clouseau op tournee langs de culturele centra in Vlaanderen en Nederland. Geen sportpaleis dus dit jaar, wel een sobere tournee waar ze zullen uitpakken met verrassende versies van hun bekendste hits.

Terug naar 1996

In 1996 keerde RINGtv met Koen en Kris Wauters terug naar Sint-Genesius-Rode waar de 2 Clouseau-mannen school liepen, voetbal en volleybal speelden en ook voor het eerst op een podium stonden. Dat was op 16 december 1984. Dus eigenlijk begon hun verhaal 33 jaar geleden. Maar de doorbraak kwam er inderdaad pas in 1987. Beleef hieronder opnieuw het verhaal van hun jeugd. (foto Emile Devogeleer)