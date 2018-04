Feest van de vergankelijkheid in Kasteel van Gaasbeek

'Vanity Fair' is eigenlijk een dialoog tussen 2 kunstenaars die een bijzondere affiniteit met mekaar vertonen: de Westvlaming Thomas Lerooy en de 19e eeuwse, Waalse schilder, tekenaar en illustrator Félicien Rops. De tentoonstelling omvat tientallen tekeningen, etsen en één enkel schilderij.

Félicien Rops werd in 1833 geboren in Namen. HIj was een schilder en een begenadigd graficus. ZIjn werk is provocerend en choquerend. Het plaatst, vaak op karikaturale wijze, de dierlijke instincten van de mens centraal en het pakt vooral de burgerlijke moraal en de kerk genadeloos aan.Vele werken van Rops zijn satanisch en pornografisch getint.

De naam van de tentoonstelling, Vanity Fair, is een verwijzing naar het Latijnse woord 'vanitas', wat leegheid en vergankelijkheid betekent. Het is ook een thema in de kunst waarbij ondermeer door schedels, kaarsen...de ijdelheid, de tijdelijkheid en de zinloosheid van het aardse wordt uitgebeeld. In die zin wordt in het Kasteel van Gaasbeek dezer dagen een kermis van de vergankelijkheid gehouden.

'Vanity Fair' loopt nog tot 10 juni.