Feestelijke editie Klarafestival in de startblokken

Vanavond begint een bijzondere editie van het Klarafestival. Het Festival van Vlaanderen Brussel, de motor achter het Klarafestival, viert z'n vijftigste verjaardag. Er zijn voorstellingen in heel wat gerenommeerde concertzalen in Brussel, Brugge en Antwerpen. Vanmorgen werd ook een gloednieuwe locatie geopend: de Box.

Passanten op het Heilig-Kruisplein aan Flagey in Elsene kijken verrast op wanneer ze de glazen doos van amper vijftien vierkante meter, met daarin één piano en drie zitplaatsen zien staan. Dit is de Box, waarschijnlijk de kleinste concertzaal ter wereld. “Het voelt heel gezellig aan,” vertelt pianist Florestan Bataillie, “het publiek zit bijna op je schoot en je hebt hebt het gevoel dat je hen echt kan meetrekken in je verhaal.”

Met de Box wil de organisatie van het festival klassieke muziek opentrekken naar een breder publiek. Dat werkt bijzonder goed, want op een week tijd waren alle 114 miniconcertjes uitverkocht. Mogelijk komen er extra voorstellingen.

Alles wieder gut

Het centrale thema van het hele festival is ‘Alles wieder gut’. “De voorbije jaren werkten we rond moeilijke thema’s zoals migratie en religie. Dit jaar vonden we het tijd om stil te staan bij het moois dat er ook nog is in onze maatschappij,” legt Sophie Detremmerie van het Klarafestival uit.

Omdat het Festival van Vlaanderen Brussel vijftig jaar bestaat, duurt het festival niet twee maar drie weken. Naast grote prestigieuze concerten, zijn er intieme huiskamerconcerten, is er ruimte voor experiment en kan je in de KVS terecht voor muziektheater. Het volledige programma vind je op www.klarafestival.be.