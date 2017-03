De nieuwsneuzen van 't Schoolhuis in Opwijk hebben vandaag hun nieuwbouw officieel ingehuldigd. In het gebouw zijn twee gloednieuwe ateliers voor hoeklassen en schilder-decorateur. Leerlingen, leerkrachten en ouders lieten voor de openining meer dan 100 ballonnen de lucht in. Vanavond geeft minister Maggie De Block uit Merchtem het officiële startschot.