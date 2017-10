Feestelijke signeersessie Hans Bourlon in Opwijk

In Opwijk signeerde Hans Bourlon vanmorgen zijn nieuwe boek ‘De Blik van Bourlon’ in Bookshop Mia. Omdat de streek rond Opwijk een belangrijke rol speelt in zijn boek, wou hij de mensen in zijn geboortestreek graag een boek schenken. Tezelfdertijd vierde Bookshop Mia haar dertigste verjaardag. Zo’n vierhonderd mensen kwamen op de signeersessie af.