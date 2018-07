Feestje in Zaventem: Luchthaven wordt vandaag 60

U herkent van rechts naar links: minister van Mobiliteit François Bellot; Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport én…een uit de kluiten gewassen feesttaart. Vandaag is het dag op dag 60 jaar geleden dat de luchthaven in Zaventem zijn poorten, terminals en landingsbanen voor het eerst opende… Tijd voor een terugblik op goede en slechte tijden.

Op 5 juli 1958, vandaag precies 60 jaar geleden, werd de luchthaven van Zaventem geopend. Om dat jubileum te vieren werd een klein feestje gehouden in de vertrekhal van Brussels Airport zoals de luchthaven sinds 2006 officieel heet. De CEO van Brussels Airport Company Arnaud Feist mocht samen met federaal minister van Mobiliteit François Bellot een reuzentaart aansnijden. Volgens Feist is er vandaag reden te over om te feesten want volgens de topman van Brussels Airport is de geschiedenis van de luchthaven een succesverhaal.

RINGtv blikt in het nieuws vanavond terug op 60 jaar luchthaven en daar zijn ook wat nostalgische kiekjes bij…